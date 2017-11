Einblicke in die Arbeit der Polizei – „Tag der offenen Tür“

Dresdens „geheimes Museum“ ist geöffnet

Auch der Eintritt in Dresdens „geheimes Museum“ ist an diesem Tag möglich. In der über 100-jährigen Geschichte der Dresdner Polizei sind viele interessante Fälle und Exponate zusammengekommen. Die polizeihistorische Sammlung öffnet sonst nur für ausgewählte Besuchergruppen.

Gewahrsam, Tatortarbeit und Polizeieinsätze

Weitere Einblicke in den Polizeialltag erhalten Besucher während unterschiedlicher Führungen. An mehreren Stationen stellen Polizisten ihre Arbeitsplätze vor. So können die Teilnehmer den Kollegen unter anderem im Polizeigewahrsam, bei der kriminaltechnischen Tatortarbeit oder im Führungsstab über die Schulter schauen.

Horst Kretzschmar: „Vielleicht weckt ja unser Tag der offenen Tür bei dem ein oder anderen das Interesse für den Polizeiberuf. Für den Fall steht Ihnen unsere Berufsberaterin vor Ort natürlich gern Rede und Antwort.“

Allgemeine Hinweise

Der Zugang zum Ausstellungsbereich erfolgt über die Landhausstraße. Zusätzlich kann die polizeihistorische Sammlung direkt über den Eckeingang Schießgasse/Rampische Straße betreten werden.

Was die Dresdner Polizei von anderen Veranstaltern hinsichtlich Veranstaltungssicherheit verlangt oder ihnen empfiehlt, gilt natürlich auch für sie selber.

So werden Polizisten am Eingang Taschenkontrollen durchführen. Teilnehmer der angebotenen Führungen müssen zudem ihre Taschen beim Betreten in das Gebäude abgeben. Polizeibeamte nehmen sie für die Dauer der Führung in ihre sichere Verwahrung.

Fotografieren und Filmen ist hingegen ohne Einschränkungen möglich. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.