Einbrecher auf Diebestour in Stelzendorf

Chemnitz – Im Chemnitzer Ortsteil Stelzendorf haben Diebe Einfamilienhäuser heimgesucht.

Am Donnerstagmorgen wurden gleich zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser bei der Polizei angezeigt. In der Straße Luthereichenhöhe öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentüren und stahlen eine Uhr sowie Bargeld. Der geschätzte Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Es kam ein Fährtenspürhund zum Einsatz.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls wurden seitens der Polizei aufgenommen.