Einbrecher in Schönau unterwegs

Chemnitz – Am Donnerstag sind Unbekannte im Chemnitzer Ortsteil Schönau in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Drais-Straße eingebrochen.

Die Täter nutzen die Abwesenheit der Mieter und verschafften sich in der Zeit zwischen 7 Uhr und 15 Uhr Zugang zur Wohnung.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher einen Laptop und Schmuck gestohlen. Während der Diebstahlschaden noch unklar ist, wird der einbruchsbedingte Sachschaden auf rund 1 500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.