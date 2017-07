Chemnitz – Am Freitag gelangten unbekannte Täter auf derzeit unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus im Ortsteil Kappel in der Lützowstraße.

Anschließend hebelten die Täter die Wohnungstür zu einer Dachgeschosswohnung auf und durchsuchten die Räumlichkeiten und das Mobiliar. Entwendet wurden Heimelektronik und Schmuck im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.