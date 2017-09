Einbrecher scheiterten an Tür

Chemnitz – Unbekannte haben am Sonntagmorgen versucht, in eine Tankstelle im Chemnitzer Ortsteil Gablenz einzubrechen.

© Sachsen Fernsehen/ Symbolbild

Kurz nach 3 Uhr rief war die Polizei in die Clausstraße gerufen worden. Dort hatten Unbekannte versucht in eine Tankstelle einzubrechen. Durch Einsatzkräfte der Wachpolizei wurden in der Nähe des Tatortes zwei Männer im Alter von 17 und 26 Jahren festgestellt.

In ihren Rucksäcken fanden die Polizisten diverses Einbruchswerkzeug. Ob die beiden Männer als Täter in Frage kommen, müssen die Ermittlungen zeigen. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.