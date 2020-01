Einbruch auf dem Kaßberg – Zeugen gesucht!

Chemnitz- Nicht zum ersten mal ist in eine Erdgeschosswohnung auf dem Kaßberg eingebrochen worden.

Am Mittwochvormittag sind Unbekannte in eine Wohnung in der Ulmenstraße, nahe der Agricolastraße eingebrochen. Dabei durchsuchten die Täter die Räume und Behältnisse und verschwanden nach erstem Überblick mit Schmuck. Konkrete Schadensangaben liegen noch nicht vor. Der 49-jährige Bewohner begegnete im Treppenhaus zwei Männer in dunkler Arbeitskleidung. Beide Männer wurden auf 30 und 50 Jahre geschätzt. Ob sie mit der Tat in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich zu melden. Wem sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat die beiden beschriebenen Männer gesehen? Wer kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0371 387-3448 von der Kriminalpolizei

Chemnitz entgegengenommen.