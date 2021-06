Erneuter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Plauen- Am Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Nach den drei Bergen ein.

Dabei wurden sämtliche Zimmer des Hauses durchwühlt und Schmuck, Münzen und andere Gegenstände entwendet. Laut Polizei beläuft sich der Gesamtschaden auf 20.000 Euro. Trotz einer Einbruchsserie im Stadtgebiet, welche die Ermittler seit Ende Mai beschäftigt, sieht die Kriminalpolizei derzeit keine Hinweise für einen Zusammenhang. Allerdings könnte es sich jedoch um die selben Täter handeln, welche wenige Tage zuvor in ein anderes Einfamilienhaus eindrangen. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 0375 4284480 entgegen.