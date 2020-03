Einbruch in Mehrfamilienhaus

Chemnitz - Unbekannte brachen im Zentrum in eine Wohnung ein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen die Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Augustburger Straße ein. Die Polizei schätzt, dass der Einbruch zwischen 20 Uhr abends und 3 Uhr morgens geschehen ist. Nachdem die Unbekannten die Tür der Wohnung aufbrachen, durchsuchten sie die Räume. Dabei stahlen sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Kleidungsstücke. Der Wert der Beute beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.