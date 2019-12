Einbruchsserie im Landkreis

Etwa zur gleichen Zeit brachen Unbekannte die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Lutherstraße in Mittweida auf. Beim Durchsuchen der Wohnung entwendeten sie eine Geldbörse, Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 geschätzt.

In der Hauptstraße in der Ortslage Markersdorf drangen die Täter in ein Wohnhaus ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.