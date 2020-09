Chemnitz – seit letztem Wochenende sucht die Chemnitzer Polizei nach einer Gruppe von Serientätern. Am vergangenen Wochenende raubten mehrere Täter ein Geschäftshaus in der Oberfrohnaer Straße im OT Rabenstein aus. Es wurden in mehrere Büros, den Keller sowie in eine Praxis eingebrochen. Nach erstem Überblick wurde festgestellet, dass mehrere Bargeldkassen ausgeräumt wurden, Unterlagen fehlen und ein Tablet gestohlen wurde.

Zur Höhe des Schadens liegt derzeit noch kein Ergebnis vor.