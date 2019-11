Eine etwas andere Dreiecksbeziehung im Fritz Theater

Chemnitz- Mit "Gatte gegrillt" kommt eine diabolische Komödie von Debbie Isitt ins Fritz Theater.

Erzählt wird eine klassische Dreiecksgeschichte – mit unklassischem Ende. Ken kann seiner Ehefrau Hilary nach zehn gemeinsamen Jahren kaum noch etwas abgewinnen. Ihr Essen schmeckt, aber sonst? Da ist die jüngere Laura deutlich attraktiver: bei Kirschlippen und Mandelmilchhaut fühlt sich Mann als neuer Mann. Schrittweise zerfällt die Ehe. Doch auch mit Laura wird Ken nicht so recht glücklich – und so schwingt sein Pendel bald zurück zum guten Essen. So groß ist seine Lust auf eine ordentliche Mahlzeit, dass er seine – inzwischen angetraute Laura – überredet, der Einladung der Ex-Frau zum gemeinsamen Abendessen zu folgen. Wohin dies führt, verrät der Stücktitel.

Gewinnspiel

Nutzen Sie Ihre Chance und gewinnen Sie jetzt bei uns 1x2 Freitickets für "Gatte gegrillt".

Füllen Sie nachstehendes Gewinnspielformular aus und teilen Sie uns Ihren Wunschtermin für den Besuch des Fritz Theaters mit.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Gewinnspiel geht bis zum 7. November 2019, 12:00 Uhr. Der/die Gewinner/in wird per E-Mail benachrichtigt.