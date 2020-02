Eine Gesunder Rücken von Anfang an – Tipps zur Prophylaxe von Schmerzen und Haltungsschäden

Immer mehr Kinder klagen über Rückenschmerzen und immer mehr Fachärzte diagnostizieren früh einsetzende Haltungsschäden mit daraus resultierende Fehlstellungen. Was sind die Ursachen für diese Zunahme und wie lässt sich ihnen entgegenwirken?

Alarmierende Zahlenwerte aus der Praxis

Wie schlecht es um die Rückengesundheit von Kindern wirklich steht, belegen die Ergebnisse unabhängiger Befragungen. Sowohl das Robert-Koch-Institut RKI als auch die Weltgesundheitsorganisation WHO ermittelte, wie oft und wie heftig Teenager unter Rückenschmerzen leiden. Die Zahlen lassen aufhorchen: In der Altersgruppe 11- bis 17-Jähriger gaben rund 39 Prozent der Jungen und knapp 51 Prozent der Mädchen an, in den drei Monaten vor der Befragung Rückenprobleme gehabt zu haben. Bei 19 bzw. 24 Prozent traten die Beschwerden nahezu wöchentlich auf und alle Proband/-innen bezeichneten Rückenschmerzen als ihr häufigstes gesundheitliches Problem.

Kleine Ursachen mit großer Wirkung