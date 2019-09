Eine Milliarde Euro Förderung – Innovationsagentur kommt nach Leipzig!

In Leipzig sollen demnächst zukunftsweisende Technologien und Ideen gefördert werden. Demnach entsteht in der Messestadt die "Agentur für Sprunginnovationen". Dies gab das Wirtschafts- und Forschungsministerium am Mittwochnachmittag bekannt.

In der neuen Agentur sollen bahnbrechende Innovationsideen entwickelt und gefördert werden. Themenschwerpunkte könnten möglicherweise Künstliche Intelligenz oder der Klimaschutz sein.