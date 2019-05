Eingeklemmt: Schwerer Unfall auf der B107

Am Dienstagvormittag kam es auf der B107 zwischen Trebsen und Grimma im Landkreis Leipzig zu einem schweren Unfall. Beim Unfall waren ein Bus und ein PKW der Marke Hyundai beteiligt. In einer Kurve kam es zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des Hyundai wurde dabei in ihrem PKW eingeklemmt und musste befreit werden. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Im Bus befanden sich keine weiteren Fahrgäste.