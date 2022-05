Einigung im Tarifkonflikt bei Erziehern

Dies sei ein weiterer maßgeblicher Schritt, um die Berufe im Sozial- und Erziehungswesen attraktiver zu machen und wirksam gegen Fachkräftemangel vorzugehen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2026. Die Mitarbeiter der Sozial- und Erziehungsberufe hatten zuletzt in Sachsen zu Streiks aufgerufen und damit für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Zuletzt am Montag in Dresden und Leipzig.