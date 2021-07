Einkaufen ohne Maske: Sachsen legt neue Corona-Regeln fest

Maskenpflicht beim Einkaufen entfällt

Der Freistaat will die Maskenpflicht im Einzelhandel abschaffen. Voraussetzung dafür sei, dass der Inzidenzwert im jeweiligen Kreis unter 10 liegt. Die Regelung wurde in der neuen Coronaschutzverordnung verankert und gilt ab 16. Juli. Unberührt davon bleiben die Maskenpflicht im ÖPNV, sowie in medizinischen Einrichtung wie Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Aktuell liegen alle sächsischen Landkreise und Städte unter dem genannten Schwellenwert von zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.