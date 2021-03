Einkaufszentrum NOVA bekommt neue Trampolinhalle

In diese Halle am Shopping- und Freizeitcenter NOVA in Günthersdorf bei Leipzig soll in den nächsten Monaten ein neuer Entertainmentpark entstehen. Das britische Freizeitunternehmen Gravity Active Entertainment plant hier seinen ersten Deutschen Standort und will im Sommer eröffnen. Damit soll das NOVA stärker als Freizeit- und Ausflugsziel in den Fokus rücken. In der ehemaligen Halle vom Fahrradhändler Stadler soll auf einer Fläche von 5.300 m² der Entertainmentpark entstehen. Zwei große Bereiche warten dann auf die Besucher.