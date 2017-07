Einmal um die ganze Welt

Lichtenstein - Das erste Sommerferienhighlight in der Miniwelt Lichtenstein steht vor dem Tor. Zum dritten Mal finden die Modell-Aktions-Tage in der Miniwelt Lichtenstein am 8. und 9. Juli 2017 statt.

»Zu Land - Zu Wasser - Zu Luft« vereinen die Modell-Aktions-Tage die verschiedenen Sparten der Modellbauer in der Miniwelt: