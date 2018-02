Eins Energie in Sachsen auf der Baumesse Chemnitz

Chemnitz – Am Stand der eins – Energie in Sachsen wird in diesem Jahr auf der Baumesse Chemnitz ein besonderer Fokus auf Telekommunikation gelegt. Vom 2. – 4. Februar dreht sich für die Besucher am Stand der eins – Energie in Sachsen um schnelles Internet!

Mit dem Glasfasernetzausbau wurden seit 2012 insgesamt rund 60.000 Anschlüsse gelegt.

Wer sich über die Möglichkeiten des schnellen Internetanschlusses für zuhause informieren möchte, ist bei der eins – Energie in Sachsen bestens beraten:

Halle 1 /Foyer Messestand E12 | Z14

eins energie in sachsen GmbH & Co. KG

Augustusburger Straße 1

09111 Chemnitz

Deutschland

Telefon: +49 (0371) 52 50

Fax: +49 (0371) 525 21 75

E-Mail Adresse: info@eins.de

Internet: www.eins-energie.de