Einwohnerversammlung Chemnitz Mitte-Ost

Chemnitz- Am kommenden Freitag findet die nächste Einwohnerversammlung der Stadtteile Gablenz und Yorckgebiet statt. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig informiert dabei zunächst über die geplanten Investitionen in Chemnitz Mitte-Ost.

Desweiteren wird vorgestellt, was – und wenn ja, wo – es Neues bei Kitas und Schulen sowie bei Sportstätten gibt und geben wird. Außerdem werden die Änderungen der CVAG-Linien vorgestellt. Die teilnehmenden Bürger haben im Anschluß die Möglichkeit ihre Fragen, Anregungen und Meinungen vorzustellen. Die Einwohnerversammlung startet um 17 Uhr in dem Terra Nova Campus – die Entdeckerschule an der Heinrich-Schütz-Straße 61.

Bei Bedarf kann nach Anmeldung eine kostenlose Kinderbetreuung gewährleistet werden.