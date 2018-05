Eisheiligen nahen – Die Wetteraussichten für Dresden

Die letzten Wochen, ja sogar Monate, waren deutlich zu trocken. Februar, März, April – all diese Monate brachten weniger Niederschlag als klimatologisch normal wäre. Und dann sind da ja noch die Eisheiligen. Kalendarisch liegen die vom 11. bis 15. Mai, aufgrund einer Kalenderreform müsste man diese heutzutage allerdings 10 Tage später ansetzen. Müssen wir auch in diesem Jahr noch mal mit Spätfrösten rechnen?

„Die Eisheiligen sind Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und zum Schluss die wohl bekannteste – Sophia. Hobbygärtner kennen den Spruch: Pflanze nie vor der kalten Sophie. Die kalte Sophie scheint aber in diesem Jahr eher einen Minirock zu benötigen, denn nach ein paar kühleren Tagen ab Donnerstag wird es in der nächsten Woche offenbar rasch wieder wärmer. Zudem ist auch kein schädlicher Luftfrost in Sicht.