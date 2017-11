Eislöwen vor vermeintlich leichtem Wochenende

Dresden – Die Dresdner Eislöwen stehen vor einem vermeintlich einfachen Doppelspieltag. Während die Elbestädter am Freitag beim Vorletzten in Heilbronn ran müssen, empfangen sie am Sonntagnachmittag gar das aktuelle Schlusslicht aus Bad Tölz.

Die Dresdner Eislöwen stehen vor einem vermeintlich einfachen Doppelspieltag. Während die Elbestädter am Freitag beim Vorletzten in Heilbronn ran müssen, empfangen sie am Sonntagnachmittag gar das aktuelle Schlusslicht aus Bad Tölz. Der Trainer warnt dennoch davor die Gegner zu unterschätzen. Beim Abschlusstraining hat die Mannschaft deshalb vor allem am Zusammenspiel und der Chancenverwertung gearbeitet. Und auch nach der Einheit blieben noch einige Spieler auf dem Eis um am eigenen Torabschluss zu feilen. Das Heimspiel gegen die Tölzer Löwen beginnt am Sonntag um 17Uhr in der EnergieVerbund Arena. Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison gewannen die Dresdner auswärts mit 3:2.