Eisrettung: Feuerwehr übt für den Ernstfall

Was viele gar nicht wissen: Das Betreten der Eisflächen passiert auf eigenes Risiko. Die Stadt Leipzig zum Beispiel gibt die zugefrorenen Kanäle und Seen aus Haftungsgründen gar nicht erst frei. Das bedeutet: Falls man einbricht und eine Rettung durch Einsatzkräfte notwendig ist, können die Kosten dafür den Betroffenen in Rechnung gestellt werden. Eine Sonderfreigabe für die Gewässer erteilt nur die Kreispolizeibehörde. Das Betreten geschieht also in der Regel auf eigene Gefahr. Wie dick die Eisflächen am Ende tatsächlich sind, hängt von mehreren Faktoren ab. Auch der aktuelle Schnee auf den Kanälen und Seen kann den Schein trügen.