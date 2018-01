Eistraum auf dem Augustusplatz

Leipzig – Eislauf-Fans aufgepasst! In einer Woche geht wieder ein Traum für Euch in Erfüllung – der Leipziger Eistraum. Vom 12. Januar bis zum 25. Februar verwandelt sich der Augustusplatz in eine Winter-Eis-Landschaft.

Der erste Eistraum im letzten Jahr wurde von den Leipzigern begeistert angenommen. Über 3000 Besucher liefen vor der Oper Schlittschuh. In diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf einen noch größeren Ansturm, denn sie haben das Konzept noch einmal überarbeitet.

Das Wetter spielt dabei im Übrigen keine große Rolle. Die Eisfläche kann bei Temperaturen bis zu 20 Grad betrieben werden.