Eiswelt Dresden nur noch bis 23. Februar geöffnet

in eine zauberhafte Welt verwandelt. Auf 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche erwarten die Besucher etwa 100 Skulpturen. Filigran gearbeitet und spektakulär ausgeleuchtet lassen sich die bis zu acht Meter hohen Kunstwerke bestaunen – darunter die Hexe Baba Jaga, Väterchen Frost, Schneewittchen oder Schneemann Olaf aus „Frozen“. Hoch im Kurs steht bei den kleinen Gästen die Rutsche aus Eis. Kleiner Tipp: den Kindern am besten Skikleidung anziehen. Damit rutscht es sich am besten! Aber auch das begehbare Pfefferkuchenhaus sowie der Stollen der sieben Zwerge lassen Kinderaugen (und die vieler Erwachsener) leuchten. Natürlich dürfen auch Szenen aus dem Dresdner Stadtbild wie der Goldene Reiter oder das Kronentor des Zwingers nicht fehlen.

Staunen und genießen

Für die Gäste der auf minus acht Grad Celsius gekühlten Eiswelt Dresden heißt es: warm einpacken! Und nach dem Rundgang? Der angrenzende, beheizte Gastronomiebereich lädt ein zum Auftauen, Austauschen und Stärken bei Kaffee, Schokolade, Suppe und Kuchen ein. Wer mag, kann danach die nächste Runde im Eis drehen – die Tickets gelten am Tag des Eintritts für mehrere Durchgänge, solange sich die Besucher in den Räumlichkeiten der Eiswelt Dresden befinden.

Tickets gibt es an der Tageskasse vor Ort in der Eiswelt Dresden, täglich von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17:30 Uhr), und online unter http://eiswelt-dresden.de/tickets. Die Ausstellung ist für Jung und Alt geeignet, barrierefrei und auch für Hundebesitzer zugänglich.

Quelle: Eiswelt Dresden