Eklat! Dresdner Stadtrat bricht Sitzung ab!

Dresden - Der Dresdner Stadtrat hat seine erste Sitzung, nachdem die linke Mehrheit geplatzt ist, am Donnerstagabend völlig überraschend nach nur gut einer Stunde beendet. Das hat es so noch nicht gegeben. Ohne einen einzigen Beschluss beendete Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Donnerstagabend schließlich nach einem erfolgreichen Antrag von Grün-Rot-Rot auf Vertagung aller Tagesordnungspunkte die Sitzung. Erste Reaktionen und mehr Informationen zu den Hintergründen folgen hier in Kürze.