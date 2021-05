Eklat im Stadtrat – Grünen-Urgesteine verlassen Fraktion

Am heutigen Dienstag wurde von den Gründungsmitgliedern die Gründung einer gemeinsamen Fraktion gegenüber dem Oberbürgermeister der Stadt Dresden, Dirk Hilbert angezeigt. Fraktionsvorsitzender ist zum Anfang Dr. Martin Schulte-Wissermann. Jedoch bekennt sich die Fraktion dem Prinzip der "Macht auf Zeit" und will in jedem Quartal einen neuen Vorsitzenden wählen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert zu SACHSEN FERNSEHEN: "Es wird natürlich nicht einfacher, je fragmentierter ein Rat ist. Aber ich schaue trotzdem gut gelaunt auf eine hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit."