Elastisch und konservierend – 90 Jahre Elaskon

Der Name "Elaskon" wurde erst vor 60 Jahren geprägt mit der Entwicklung eines Seilschmierstoffes, der den Bergbau revolutionierte. Damals waren Schmierstoffe für den Korrosionsschutz von Köpeseilen verboten, da man um den Reibwert der Seile und die Sicherheit der Bergleute fürchtete. Aber der neue Seilschmierstoff von Elaskon war elastisch und konservierend zugleich und stellte auch haftende Eigenschaften unter Beweis.

Heute stellt das mittelständische Unternehmen nahezu 50 verschiedene, auf den jeweiligen Anwendungsbereich abgestimmte Seilschmierstoffe her. Mit Abnehmern in über 60 Ländern ist Elaskon eine Weltmarke und führend im Bereich der Drahtseilkonservierung. So gibt es weltweit kaum eine Seilbahn, die nicht mit Elaskon geschmiert wird. Auch bei Förderseilen im Tagebau kommen Produkte von Elaskon nach wie vor zur Anwendung, bei Brückenseilen wie in Venedig oder den Seilen zur Verankerung von Bohrinseln auf dem Meeresboden, die über einen halben Meter im Durchmesser haben.