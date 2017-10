„Elberiesen“ warten weiter auf ersten Heimsieg

An einem wunderschönen Oktobertag bei bestem Herbstwetter empfingen die Dresden Titans ein Topteam der Südstaffel der 2. Basketball-Bundesliga ProB in der Margon Arena. Die scanplus baskets aus Elchingen wussten mit Hayden Lescault den ProB-Spieler der Woche in ihren Reihen (zuletzt gegen Coburg 35 Pkt) und wollten ihren Aufwärtstrend in der sächsischen Landeshauptstadt fortsetzen. Bereits vor dem Spiel stand fest, dass US-Guard Travis Thompson aufgrund der letztwöchig erlittenen Verletzung am linken Sprunggelenk nicht für die Titans würde auflaufen können. Sein Landsmann Steven Bennet rückte in die erste Fünf und zeigte sein bislang bestes Spiel im Titans-Dress. Letztlich war es ein extrem schwaches drittes Viertel der Gastgeber, welches auch durch eine sehenswerte Aufholjagd zum Ende des Spiels einmal mehr nicht kompensiert werden konnte und somit die dritte Saisonniederlage (72:75) der Titans besiegelte.