Elbhangfest 2019

Das diesjährige Motto "Diddschn statt Diggschn" legt den Schwerpunkt auf die Liebe der Sachsen zum Kaffeeklatsch. Es gibt ein vielseitiges musikalisches Programm mit Livebands und klassischen Konzerten, ebenso ein literarisches Programm mit Gästen wie Tom Pauls oder offenen Lesebühnen. Die Besucher erwartet ein "wohltemperiertes Kaffekränzchen" auf einer Kaffeemeile und in den kleinen Gärten der gastfreundlichen Anwohner. Auf der sieben Kilometer langen Feststrecke kann man die sächsische Literatur, Musik, Tradition und Sprache erleben. Nun bleibt zu hoffen, dass das Wetter in diesem Jahr besser mitspielt, als im letzten. Da hatte es am Festwochenende nahezu durchgängig geregnet und somit vielen Besuchern die Lust auf einen Besuch vermiest.