Elbhangfest 2022 soll stattfinden – aber nur mit Hilfe der Dresdner

Die Coronapandemie hat die Kunst- und Kulturbranche in Sachsen weitestgehend stillgelegt. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. Der Elbhangfestverein plant für das kommende Jahr die Durchführung des 30. Elbhangfestes. Dabei sind die Mitglieder zuversichtlich, dass diese traditionsreiche Veranstaltung nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder stattfinden kann. So wird darauf gehofft im Sommer ohne jegliche Coronaeinschränkungen gemeinsam feiern zu können. Unter dem Motto "Gute Gründe für Fantasie" wird den Besuchern dann ein Großaufgebot an Kunst und Kultur versprochen. Dabei ist für außergewöhnliche Programmpunkte und einzigartige Highlights gesorgt.

Doch auch wenn die Planung des Elbhangfestes weit fortgeschritten ist, ist die Durchführung noch nicht komplett sicher. Um die gesamte Veranstaltung finanziell abzusichern müssen bis zum 30. April 2022 im Vorverkauf 25.000 Karten über den Tisch gehen. Besucher werden daher ermutigt sich zeitnah für den Kauf von Tickets zu entscheiden oder sie beispielsweise zu Weihnachten an Freunde und Verwandte zu schenken. Der Verein zeigt sich jedoch zuversichtlich die geforderte Anzahl verkaufen zu können. Ein großes Argument für die Tickets sei dabei die Masse an Angeboten, welche man zu einen vergleichsweise günstigen Preis bekomme. Nach dem 30. April 2022 oder nach dem Verkauf von 25.000 Tickets wird der Vorverkaufspreis erhöht. An der Abendkasse wird es ebenfalls noch Karten zu einem etwas höheren Preis geben. Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie online unter www.elbhangfest.de. Sollte das Elbhangfest trotz aller Bemühungen nicht stattfinden können, erhalten Käufer den gesamten Ticketpreis zurückerstattet.