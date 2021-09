Elbkarawane der Sinfoniker begeistert Dresden

Dresden - Absolute Weltpremiere in Sachsen - die Elbkarawane: Die Dresdner Sinfoniker musizieren auf einer schwimmenden Bühne mitten auf der Elbe, synchronisiert mit Dampfpfeifen der Weißen Flotte. Die Musiker sind Samstag Mittag mit fünf musikalischen Booten in Dresden Pillnitz gestartet und haben auf dem Weg in die Altstadt kostenfreie Mini-Konzerte gegeben, bevor sie zum Höhepunkt kamen: Dem 'Concerto Grosso'.