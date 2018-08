Elbpegel auf Rekordtief

Grund dafür waren Baurbeiten auf tschechischer Seite. Das Wasser wurde in Decin flussabwärts gestaut und erst am Donnerstag wieder abgelassen. Durch die anhaltende Trockenheit sank der Wasserstand weiter ab und erreichte am Mittwoch gegen 13 Uhr einen historisch niedrigen Stand von nur 46 Zentimeter. So wenig Wasser führte die Elbe seit über 50 Jahren nicht mehr. Da halb auch das kurzzeitige Öffnen von Schleusen im tschechischen Usti nad Laben nur wenig. Auf einigen Abschnitten ist deshalb Weltkriegs-Munition aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte,wurden meist durch Spaziergänger Panzer-, Gewehr- und Handgranaten entdeckt. Am Freitag konnte der Wasserpegel auf 63 Zentimeter stabilisiert werden. Die Schiffe nahmen wieder Fahrt auf.