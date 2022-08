„Elbwiesen-Ranger“ von Freie Wähler Dresden e.V. gefordert

Laut den Freien Wählern Dresden e.V. ist in den vergangenen Jahren eine Verwahrlosung in bestimmten Bereichen der Stadt feststellbar.

Besonders stark sei auch die Vermüllung an den Elbwiesen, dem grünen Herzen der Stadt Dresden, wahrzunehmen, hieß es lauteiner Mitteilung. An dieser Stelle sehen die Freien Wähler in erster Linie das Ordnungsamt in der Pflicht.

„Ich wünschte mir, die Stadtverwaltung würde mit der gleichen Konsequenz, wie sie Parkvergehen in der Innenstadt verfolgt, die ‚Elbwiesenvermüller‘ zur Verantwortung ziehen,“ fordert Torsten Küllig, Pressesprecher des Vereins und selber Neustadtbewohner.