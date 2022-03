Elbwiesenreinigung 2022 – Noch bis 31. März anmelden

Am 9. April 2022 startet die Dresdner Elbwiesenreinigung. Bis 31. März können sich Interessierte für die Aktion anmelden. Von 9 Uhr bis 12 Uhr können alle Freiwilligen mithelfen, das 30 Kilometer lange Gebiet beidseitig der Elbe, zwischen Kaditz und Zschieren, von Abfällen und Schwemmgut zu befreien, so Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen. Die Elbwiesenreinigung musste in den letzten zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. In diesem Jahr kann sie wieder stattfinden, jedoch wird es keine Treffpunkte vor Ort und keinen Imbiss geben.