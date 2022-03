Elbwiesenreinigung 2022 – Teilnehmer gesucht

Viele Menschen kommen hierbei zusammen um die Elbwiesen, den grünen Goldstreifen der Stadt, vom Müll zu befreien. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis zum Donnerstag, 31. März 2022, per Mail an elbwiesenreinigung@dresden.de anzumelden. Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft schickt anschließend per Post große und kleine Arbeitshandschuhe sowie Müllsäcke für den Einsatz zu. Bei der Anmeldung werden daher folgende Informationen benötigt: gewünschter Einsatzort an der Elbwiese, Anzahl der teilnehmenden Personen (Erwachsene/Kinder) sowie Anschrift für den Versand der Arbeitsmaterialien. Die gefüllten Abfallsäcke können am Aktionstag am Rand des Elberadweges abgestellt werden.

Bei der Teilnahme ist eigenständig auf die Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen zu achten. Unter anderem sollten sich daher größere Gruppen vor Ort in mehrere kleine Grüppchen aufteilen. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.dresden.de/elbwiesenreinigung zu finden.

Interessenten können das ganze Jahr über auch eigene Putzaktionen für öffentliche Flächen im Stadtgebiet organisieren. Die Stadt stellt dazu ebenso Arbeitshandschuhe und Müllsäcke zur Verfügung und holt die eingesammelten Abfälle ab. Die Aktion sollte mindestens fünf Werktage vorher per Mail an putzaktionen@dresden.de mit Informationen zur Lage der Fläche, gewünschtem Termin, erwartete Teilnehmeranzahl sowie Kontaktdaten des Organisators angemeldet werden. Das für die Fläche zuständige Stadtbezirksamt beziehungsweise die Ortschaftsverwaltung setzt sich dann mit dem Absender in Verbindung, um alles weitere abzustimmen.