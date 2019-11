Elefantenkuh Thura stirbt im Leipziger Zoo

Traurige Nachrichten aus dem Leipziger Zoo: Die Elefantenkuh Thura ist am Dienstag überraschend in ihrem Gehege verstorben. Wie der Zoo mitteilte, sie das 45-jährige Tier gegen 10 Uhr im Innenstall zum Erliegen gekommen und kurz darauf verstorben. Thura stand seit der unterbrochenen Geburt in der Silvesternacht vor vier Jahren unter regelmäßiger tierärztlicher Überwachung, da das Kalb nie zur Welt kam.

Zoodirektor Junhold zeigte sich betroffen von der Nachricht: "Auch wenn Thura ein hohes Alter hatte, sind wir alle sehr betroffen und bedauern den Verlust von Thura. Jedoch kommt er für uns nicht unerwartet. Thura zeigte in den letzten Tagen erneut ein schlechtes Allgemeinbefinden, das uns zusammen mit den suboptimalen Blutwerten große Sorgen bereitete. Leider ist es uns nicht gelungen, eine Stabilisierung durch Medikation herbeizuführen. Wir gehen von einer generalisierten Septikämie aus, wissen aber erst nach der pathologischen Untersuchung mehr"