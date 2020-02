Elektrifizierung Chemnitz – Leipzig noch in weiter Ferne

Nach Aussage von Andreas Stuhr, dem Projektleiter der Deutschen Bahn, wird nach bisheriger Planung in zwei großen Abschnitten gebaut. Der erste Bereich ist die Strecke von Leipzig bis Geithain. Diese wird dann für 12 Monate komplett gesperrt. In zweiter Instanz soll auf der Strecke zwischen Geithain und Chemnitz gebaut werden. Auch diese Strecke soll dann für rund ein Jahr gesperrt werden. In diesen zwei Jahren werden Pendler im Nahverkehr auf Busse umsteigen müssen. Für Reisende nach Leipzig wird sich die Fahrzeit verlängern. Sie sollen über Riesa umgeleitet werden.

Der Ersatzverkehr und die Umleitung verlängern die Reisezeit. Dies wird die Anreise für das Publikum der Kulturhauptstadt in die Länge ziehen und erschweren. Ob die Gäste diese Verlängerungen in Kauf nehmen müssen oder ob die Bahn und die Stadt Chemnitz eine schnellere Lösung für dieses Szenario haben, ist derzeit noch unklar.