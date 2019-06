Elektro-Tankstelle eröffnet

Dresden - Sachsens leistungsstärkste Schnell-Ladesäulen für Elektro-Autos wurden am Dienstag an der Raststelle Dresdner Tor in Betrieb genommen. Bei der Einweihung des ersten Ladepark an Sachsens Autobahnen war auch Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) vor Ort. Betreiber des Ladeparks ist Ionity, ein Joint-Venture deutscher Automobilbauer, das öffentliche High-Power-Charging-Ladestationen für Elektroautos an den Hauptverkehrsachsen etablieren will. So soll Elektromobilität langstreckentauglich werden.