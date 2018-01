Elektrobus im Praxistest

Wenn es die Fahrzeugmaße gestatten, wäre auch ein Einsatz auf anderen Linien wie der 73 möglich. Der Wagen wurde für sechs Monate von den Wiener Linien, dem Nahverkehrsunternehmen der Österreichischen Hauptstadt, ausgeliehen. Der DVB-eigene Elektrobus fährt unterdessen vorrangig auf der Linie 79 oder löst sich mit dem Wiener Bus auf der 76 ab.

Die DVB-Fahrzeugtechniker nahmen im Herbst 2017 das Angebot der Wiener Kollegen zum Test ihres Kleinbusses gern an, um die Praxistauglichkeit verschiedener Elektrobusse in Dresden zu untersuchen. Der Wagen wurde vom italienischen Hersteller Rampini gebaut und kam im Dezember 2017 per Tieflader nach Dresden.