Elektromobilität: Diese Punkte müssen sich in Zukunft noch ändern

Allein in Sachsen gab es Mitte Dezember 2019 bereits um die 920 Ladepunkte für E-Autos, wie aus Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervorgeht. Der Freistaat rüstet sich für die Expansion der E-Branche. Doch was genau steckt hinter dem polarisierenden Wort Elektromobilität und welchen Herausforderungen muss sich gestellt werden, um diese Technologie nachhaltig in die Gesellschaft einzubinden?

Was ist Elektromobilität?

Elektroautos, E-Bikes oder Elektro-Motorräder, Pedelecs und E-Busse. Fortbewegungsmittel mit einer faktischen Gemeinsamkeit. Ganz oder teilweiser, elektrischer Antrieb. Elektromobilität oder E-Mobilität basiert auf Nutzung von Strom als Energiequelle. Anders als bei Verbrennungsmotoren führen E-Fahrzeuge einen Energiespeicher mit sich, welcher überwiegend am Stromnetz aufgeladen wird.

Zudem gibt es Hybrid-Fahrzeuge, die zwei Antriebstechniken miteinander kombinieren. Während Langstrecken überwiegend mit Unterstützung des Verbrennungsmotors zurückgelegt werden, kommt bei Kurzstrecken der elektrische Antrieb zum Einsatz. Hybride stellen grundsätzlich eine Übergangslösung dar, bis vollständig auf Stromantrieb umgestiegen werden kann.

Anwendungsbeispiel

Gerade E-Bikes erfreuen sich in sächsischen Haushalten immer größerer Beliebtheit. Das liegt unter anderem daran, dass aufgrund der Unterstützung durch den elektrischen Antrieb das Radfahren am Berg vereinfacht wird. Auch längere Strecken, vor allem in Bezug auf Kinder, sind hierdurch besser zu bewältigen.

Ein Blick auf die bisherige Entwicklung und den IST-Stand Im „Windschatten“ anderer Komponenten zur Nachhaltigkeit, die streckenweise sogar staatlich bezuschusst werden, hat sich das Thema Elektromobilität mittlerweile im Bewusstsein vieler Verbraucher als fester Bestandteil des Umweltschutzes manifestiert. Eines jedoch sollte in diesem Kontext festgehalten werden; die Idee der Elektromobilität ist keine Erfindung unserer Epoche. Bereits 1867 präsentierte Werner von Siemens einen elektrischen Generator, welcher sich das dynamoelektrische Prinzip zu Nutze macht. Seit der Weltausstellung in Paris ermöglichte diese innovative Errungenschaft die kostengünstige sowie flexible Erzeugung von Strom, unabhängig von Ort und Zeit.

Ein paar Jahre später stellte der Belgier Camille Jenatzy einen für damalige Verhältnisse unglaublichen Rekord auf. 1899 erreichte sein entwickeltes Auto mit Elektromotor, als erstes Straßenfahrzeug überhaupt, eine Geschwindigkeit von 100 km/h. Ebenso fuhren ab Ende des 19. Jahrhunderts Bahnen, die mittels Stromschienen oder Oberleitungen mit Strom versorgt wurden. Das Thema E-Mobilität war weit verbreitet und allgegenwärtig.

Dieser Umstand rührte daher, dass Verbrennungsmotoren bezüglich der Handhabung einen großen Nachteil hatten: Sie mussten aufwendig mit einer Kurbel gestartet werden. Erst mit Erfindung des elektrischen Anlassers (um 1911) gelang der Durchbruch und andere Antriebsarten wurden durch den Benziner verdrängt.

Allerdings war das Thema Elektromobilität nie komplett vom Tisch und fristete eher ein Dasein im Schatten. Seit einigen Jahren, und vor allem mit dem Hintergrund der Energiewende sowie steigendem Umweltbewusstsein der Bevölkerung, ist E-Mobilität gefragter denn je. Doch auf welchem technischen Stand befinden sich die heutigen E-Fahrzeuge überhaupt?

Geschwindigkeit

Da bei keinem Elektroauto ein Getriebe vorhanden ist, erfolgt die Beschleunigung konstanter sowie schneller als bei anderen Fahrzeugen. Die kleineren Modelle schaffen laut Hersteller bis zu 120 km/h, während unter anderem Sportwagen bis auf 200km/h beschleunigen können.

Auf dem Geschwindigkeitsthron parkt bisher ganz klar der C Two vom kroatischen Hersteller Rimac. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 412 km/h (zumindest in der Theorie) fegt er, bisher uneinholbar, über den Asphalt.

Reichweite

Mit einer vollständig aufgeladenen Batterie haben die aktuellen E-Autos in der Regel eine Reichweite zwischen 150 und 350 Kilometern. Auf dem Markt befinden sich durchaus auch Modelle, mit denen Strecken von bis zu als 500 Kilometer zurückgelegt werden können. Das sind allerdings meist kostspielige Premiummarken.

Die Reichweite von E-Fahrzeugen ist eng gekoppelt an verschiedene äußere sowie innere Faktoren. Permanentes Beschleunigen und Bremsen sowie die Nutzung von Radio und/oder Klimaanlage tragen dazu bei, dass sich der Akku des Autos schneller entlädt. Auch hohe oder niedrige Außentemperaturen entziehen dem Speicher seine Energie.

Verbrauch und Aufladung

Anders als bei Verbrennungsmotoren wird bei Elektroautos der Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer angegeben. Kleinere Modelle mit niedrigem Gewicht können durchaus einen Verbrauch von weniger als 7kWh pro 100 Kilometern aufweisen. Normale Kleinwagen verbrauchen zwischen 11 und 13 kWh während Premiummodelle durchaus bis zu 18 kWh aus der Batterie “saugen”.

Das Aufladen selbst erfolgt über eine Steckdose, welche mit dem Stromnetz verbunden ist. Laut einer Studie des Bundesverbands für eMobilität, laden bis zu 80 Prozent der E-Auto Besitzer an der heimischen Steckdose ihr Fahrzeug auf.