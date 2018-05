Eltern und Erzieher fordern mehr Personal in Kitas

CHRISTIAN PIWARZ (CDU)

"Wir werden im nächsten Landeshaushalt ausreichend Mittelvorsehen, um den [Erziehern] neben ihrer pädagogischen Tätigkeit zusätzliche Zeit für die Vor- und Nachbereitung zu ermöglichen", so der Kultusminister. "Es ist klar geworden, dass sich alle Beteiligten mehr Qualität an sächsischen Kitas wünschen. Auch einen besseren Personaleinsatz, nämlich, dass es dahingehend wirksam wird. Deswegen haben wir uns mit dem Beirat entschieden, als nächsten Schritt mehr Vor- und Nachbereitungszeit zu etablieren, weil wir am ehesten davon ausgehen, dass diese Qualitätsverbesserung bei den Kindern ankommt.", so Piwarz weiter. Doch diese Veränderung könnte auch bedeuten, dass Kitas künftig mehr Personal benötigen. "Ganz viele Erzieher sind derzeit in Teilzeit beschäftigt, da ist auch die Frage ob Möglichkeiten bestehen, durch entsprechende Änderungen in den Arbeitsverträgen dort Arbeitsvermögen zu heben. Wie gesagt, die Erzieher haben ja dann die Möglichkeit, die Vor- und Nachbereitungszeit losgelöst von der Arbeit am Kind zu bewerkstelligen und werden dann entsprechend dafür bezahlt. Aber wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, wie wir mehr junge Leute dazu überzeugen nicht nur in die Ausbildung zu gehen, sondern, wenn sie dann fertig werden, auch in den Erzieherberuf selber hineingehen, obwohl sie auch andere Einsatzmöglichkeiten haben", so der Minister abschließend.