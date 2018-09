Elternbefragung zur Kita-Betreuung startet

Dresden - Am Montag beginnt die 6. Dresdner Elternbefragung zur Kindertagesbetreuung. Der Schwerpunkt liegt auf den Erwartungen der Familien sowie der Zufriedenheit. Befragt werden rund 6.000 Dresdner Familien, die per Zufall ausgewählt wurden. Sie erhalten in den nächsten Tagen Post von der Kommunalen Statistikstelle. Die Ergebnisse werden im März 2019 erwartet.