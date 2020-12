EM 2024: Leipzig wird zum Medienzentrum

Leipzig - Leipzig wird bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland Standort des Medienzentrums. Das verkündete UEFA-Turnierdirektor Martin Kallen am Dienstag. Untergebracht werden soll das International Broadcast Centre (IBC) auf der Leipziger Messe. Leipzig setzte sich in der finalen Entscheidung gegen Essen durch.