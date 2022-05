Besonders wichtig: Alle verfügbaren Gebrauchtwagen besitzen eine Garantie. Hauptuntersuchung (HU) und Abgasuntersuchung (AH) sind ebenso nagelneu.

Mit einem Kauf in der Emil Frey Sachsengarage bekommt Ihr also einen Gebrauchten, der top in Schuss ist, zum absoluten Sparpreis.

Welche Modelle schnell über die Emil Frey Sachsengarage bezogen werden können, erfahrt Ihr hier!

Auch cool: Bis 19. Mai könnt Ihr Euer Wunschfahrzeug zu besonders günstigen Konditionen finanzieren – schnell sein, lohnt sich also.

Klingt gut? Wir stellen Euch sechs Angebote genauer vor!