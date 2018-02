Emil Reimann: hier öffnet demnächst die coolste Location in der Region

Bald ist es soweit! Die coolste Location in der Region öffnet ihre Pforten. Doch bis es soweit ist, hat Emil Reimann noch eine Menge im neu eröffneten Objekt in der Mauersbergerstraße 4 in Chemnitz (ehemals Autohaus Porsche) zu tun.

© Sachsen Fernsehen

Auf einer Fläche von 400 qm ensteht hier ein Bäckerei-Café-Restaurant. Neben Eis, Kuchen und Torten sollen auch gastronomische Köstlichkeiten inklusive Pizza angeboten werden.

Das Team rund um Emil Reimann sucht noch Verstärkung für den Standort Mauersberger Straße:

*Pfiffige Verkäufer/innen

*Bäcker/innen aus Leidenschaft für die neue Schaubackstube

*Betriebshandwerker, die wissen wo der Hammer hängt

Bewerben Sie sich noch heute bei sindy.vogel@emil-reimann.de.

Alle weiteren Informationen zum Umbau und den Angeboten von Emil Reimann finden Sie unter: www.emil-reimann.de.