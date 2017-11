Emil Reimann – Sonderstollenverkauf jetzt auch in Chemnitz

Chemnitz – Es ist soweit: Bei Emil Reimann gibt es Stollen zum reduzierten Sonderpreis – jetzt auch in Chemnitz!

Am 18. November und am 9. Dezember lädt Emil Reimann in seine neu eröffneten Verkaufsräume auf der Mauersberger Straße zum Stollensonderverkauf ein. Neben den beliebten Klassikern wie den Dresdner Stollen, Glühweinstollen, Gebäcken uvm. werden auch die Neuheiten präsentiert: ein Whiskystollen und ein leckerer Nougatstollen, die Sie gerne probieren können.

Als Rahmenprogramm wird es die beliebten Backstubenführungen und das Casting der diesjährigen Pfefferkuchenprinzessin geben.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, wie z.B. der genussvolle Glühwein „Weiß&Heiß“ von Schloß Wackerbarth.

TERMIN

Sonderstollenverkauf

am 18. November und 9. Dezember

Mauersbergerstraße 4, 09117 Chemnitz