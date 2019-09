Emotionaler Abschied: Mit Löschzug in den Ruhestand

Im Kreise ausgewählter Gäste fand am Freitagmittag die Verabschiedung im Ratskeller statt. Bereits 11.45 Uhr sammelten sich ohne Wissen des Ehrengastes große und kleine Löschfahrzeuge auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Mittels eines simulierten Alarms, lockten Freunde und Kollegen Heitmann ins Freie, wo er von einem Löschzug und lauten Fanfahren begrüßt wurde. Heitmann zeigte sich sichtlich gerührt von der Überraschung seiner Kollegen.

In seiner Dienstzeit hat Heitmann einige Höhen und Tiefen erlebt. Während Kollegen zu Freunden wurden, war jedoch auch die Gefahr ein ständiger Begleiter. So waren die WM 2006, das Hochwasser 2013 aber auch der Brand in der Wollkämmerei 1986 Erlebnisse, an welche sich Heitmann noch genau erinnert.