Dresden - Das Corona Virus zwingt manchen Unternehmer zur Aufgabe. In der Dresdner Tourismusindustrie ist das nicht anders. Der mehrwöchige Lockdown hat so manchen Geschäftsmann in den finanziellen Ruin getrieben. So muss das ein oder andere kleinere Hotel in der sächsischen Landeshauptstadt komplett dicht machen. Welche es ganz hart trifft, unter anderem darüber informiert die Dresdner Kultur- und Tourismusbürgermeisterin Annekatrin Klepsch in unseren Bürgermeistergesprächen.