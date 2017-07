Endlich: Neue XL-Tram ab Donnerstag im Linienbetrieb

Nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme-Phase und der erforderlichen Freigabe durch die technische Aufsichtsbehörde kann die neue XL-Tram im Linienbetrieb von allen Leipzigern ausprobiert werden. Damit geht das erste Fahrzeug des Herstellers Solaris an den Start. Die erste offizielle Linienfahrt startet am Donnerstagabend am Bahnhof Gohlis-Nord in Richtung Stötteritz (Linie 4).

Die LVB besitzen derzeit 3 der neuen XL-Bahnen. Die 38 Meter lange Straßenbahn aus dem polnischen Solaris-Werk verfügt über hochmoderne Neuerungen, wie zum Beispiel ein Videosystem als Außenspiegelersatz. Somit haben die Fahrer eine bessere Übersicht über die XL-Tram.